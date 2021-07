Ivry-sur-Seine Théâtre des Quartiers d'Ivry Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne Big bang d’un nouveau monde Théâtre des Quartiers d’Ivry Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

Théâtre des Quartiers d’Ivry, le mercredi 7 juillet à 21:00

Le jeune auteur Mohamed Boudla nous plonge dans une odyssée intime. Au commencement, ce sont les pères, les mères, les frères, les sœurs qui apparaissent comme les héros de nos vies. Ils nous inspirent et nous façonnent d’une manière ou d’une autre. Alors comment porter une histoire dont les héros sont absents ou nous trahissent ? _« Un jeune homme entend un chant qu’il trouve étrange, celui de ses ancêtres. Ce chant sera pour lui comme le phare dans la nuit, il parcourra autant de lieux qu’il le faudra pour le retrouver car c’est grâce à lui pense-t-il qu’il retrouvera sa terre-mère »_

Entrée libre sur réservation

Lecture – spectacle de Mohamed Bouadla Théâtre des Quartiers d’Ivry 25 rue Raspail 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine Centre-ville Val-de-Marne

2021-07-07T21:00:00 2021-07-07T22:00:00

