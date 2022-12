BIG BANG DE L’EMPLOI Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

BIG BANG DE L’EMPLOI Le Mans, 24 mars 2023, Le Mans . BIG BANG DE L’EMPLOI Parking aérien des Jacobins Le Mans Sarthe

2023-03-24 – 2023-03-25 Le Mans

Sarthe Programme détaillé à venir… Le Big Bang de l’emploi c’est un événement inédit et itinérant pour valoriser le dynamisme de l’emploi, de ses filières professionnelles et de ses entreprises, autour d’un parcours visiteur complet, des formations au recrutement en passant par la découverte des métiers. Un événement qui réinvente les codes pour inspirer le plus grand nombre – jeunes, demandeurs d’emploi formés ou sans qualification – pour que chacun puisse trouver la voie dans laquelle il pourra s’épanouir. La Région organise le premier Big Bang de l’emploi. https://www.paysdelaloire.fr/big-bang-de-lemploi Le Mans

