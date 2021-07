Marseille Musée Provençal Bouches-du-Rhône, Marseille Big Band Swing avec Coco Swing Marseille Musée Provençal Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Musée Provençal, le samedi 31 juillet à 19:30

GROS BAL SWING ET GROS SON 20 musiciens sur scène. Un théâtre en plein air. Une soirée à la hauteur du Groove marseillais ! Ramène ton plus beau Lindy Hop ou ton plus beau n’importe quoi. – 19h30 : initiation par Cemre & Fabien de Coco Swing Marseille. – 20h30 : Concert + bal swing avec le Big Band du CNRS. Possibilité de covoiturage ici : [https://tinyurl.com/4tzh64m2](https://tinyurl.com/4tzh64m2) TARIFS 10 euros. BILLETERIE [https://tinyurl.com/38b9w355](https://tinyurl.com/38b9w355) Envie de te lancer dans le swing ? Bienvenue chez Coco Swing ! [http://cocoswingmarseille.com](http://cocoswingmarseille.com)

10€

Musée Provençal 5 Place des Héros, 13013 Marseille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T19:30:00 2021-07-31T23:00:00

