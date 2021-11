Villeurbanne ENM de Villeurbanne Métropole de Lyon, Villeurbanne Big band jazz : Le trombone en pleines formes ! ENM de Villeurbanne Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Le trombone en pleines formes ! ——————————- ### Big band jazz **Big band 3e cycle de l’ENM – Direction** : Pierre Baldy-Moulinier **Invité : Robinson Khoury, trombone solo** Le big band de l’ENM présente cette année un programme original écrit par Philippe Maniez, batteur, pianiste, compositeur, arrangeur et ancien élève de l’ENM dans les années 2010. Des pièces qui mettent en avant le trombone comme instrument soliste, avec en invité le talentueux tromboniste Robinson Khoury. Les élèves auront l’immense privilège de partager la scène avec ce soliste éclectique. La qualité des arrangements et la finesse des compositions permettront au big band de se muer en écrin pour valoriser cet instrument noble qu’est le trombone : Attention, ça va sonner ! **1ère partie : Ensemble de trombones dirigé par Rémi Barberon** Le big band présente un programme original écrit par Philippe Maniez, ancien élève de l’ENM. Des pièces qui mettent en avant le trombone, avec en invité le talentueux tromboniste Robinson Khoury. ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

