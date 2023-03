BIG BAND JAZZ Le Ban-Saint-Martin Catégories d’Évènement: Le Ban-Saint-Martin

Moselle

BIG BAND JAZZ, 4 juin 2023, Le Ban-Saint-Martin . BIG BAND JAZZ 3 avenue Henri II Le Ban-Saint-Martin Moselle

2023-06-04 15:00:00 15:00:00 – 2023-06-04 Le Ban-Saint-Martin

Moselle Concert Bib Band Jazz, proposé par l’Eurométropole de Metz, dirigé par Damien Prud’homme, avec le collectif de rappeurs East Phare. Le Ban-Saint-Martin

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Le Ban-Saint-Martin, Moselle Autres Lieu Le Ban-Saint-Martin Adresse 3 avenue Henri II Le Ban-Saint-Martin Moselle Ville Le Ban-Saint-Martin Departement Moselle Lieu Ville Le Ban-Saint-Martin

Le Ban-Saint-Martin Le Ban-Saint-Martin Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le ban-saint-martin /

BIG BAND JAZZ 2023-06-04 was last modified: by BIG BAND JAZZ Le Ban-Saint-Martin 4 juin 2023 3 Avenue Henri II Le Ban-Saint-Martin Moselle Le Ban-Saint-Martin Moselle

Le Ban-Saint-Martin Moselle