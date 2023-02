Big Band du CNRS Rouge Belle de Mai, 4 mars 2023, Marseille 3e Arrondissement .

Big Band du CNRS

2023-03-04 – 2023-03-04

Programme de la soirée :



• La Conférence à 19h : “La physique des instruments à vent : comprendre la production du son et l’interaction avec le musicien” Tom Colinot, chercheur au CNRS, Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique



“La physique d’un instrument a de multiples intérêts pour le musicien et pour le luthier. La comprendre permet d’interpréter et même de prédire le son que produit l’instrument lorsqu’il est soumis à une action donnée du musicien. Dans le cas de la clarinette, les études scientifiques détaillent comment des différences dans la géométrie de l’instrument modifient la justesse et le timbre, ce qui permet de concevoir automatiquement des instruments simplifiés – dont je montrerai un exemple imprimé en 3D. Grâce à d’autres études, il est possible de coder une clarinette virtuelle sur ordinateur et de la jouer. Nous verrons comment le son produit, basé sur la physique de l’instrument réel, imite certains phénomènes bien connus des musiciens.”



• Le concert à 21h : Des jazzmen du CNRS, des musiciens professionnels, des étudiants de la classe de jazz du Conservatoire de Marseille, des amateurs scientifiques, éclairés et illuminés, un kaléidoscope de nationalités, des femmes qui ne s’en laissent pas conter à la trompette, au sax, à la direction…



Un répertoire original : à côté des morceaux swing et blues, des compos originales (funk, pop), du latin-jazz et de la salsa…



Les chercheurs d’or vous présentent leur filon de pépites sous la direction de Anna Gruzina.

Conférence-concert : le Big Band du CNRS de Marseille vous donne rendez-vous au Roge Belle de Mai samedi 4 mars dès 19h.

