Samedi 7 mai 2022 – Velaux – 13880 Le Big Band du CNRS de Marseille au Purple Sofa Concert 20h30 Des jazzman du CNRS, des musiciens professionnels, des étudiants de la classe de jazz du Conservatoire de Marseille, des amateurs scientifiques, éclairés et illuminés, un kaleïdoscope de nationalités, des femmes qui ne s’en laissent pas conter au trombone, à la trompette, au sax, à la direction… Un répertoire original : à côté des morceaux swing et blues, des compos originales (funk, pop), du latin-jazz et de la salsa… Les chercheurs d’or vous présentent leur filon de pépites sous la direction de Anna Gruzina. [http://bbcnrs.fr](http://bbcnrs.fr) [https://youtu.be/_4ETQ1WXZ8o](https://youtu.be/_4ETQ1WXZ8o) Chaîne Youtube de « Ze Famous Productions » : [https://www.youtube.com/user/ZeFamousProductions/videos](https://www.youtube.com/user/ZeFamousProductions/videos) Infos pratiques Concert à 20h30 – ouverture des portes 19h00 Tarif de l’entrée pour le concert: 12 € Purple Sofa, 3 plateau de la Palun, 13880 Velaux Réservation : 06 80 72 74 98 [purplesofavelaux@gmail.com](mailto:purplesofavelaux@gmail.com) [https://www.facebook.com/Purple-Sofa-110227614766690](https://www.facebook.com/Purple-Sofa-110227614766690) Bar et restauration sur place

