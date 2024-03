Big band du CNRS, ciné-concert by Robert Rossignol Château-Gombert Marseille 13e Arrondissement, dimanche 9 juin 2024.

Place au Big Band du CNRS, un kaléidoscope de musiciens et musiciennes éclairé.es, animé·es par la passion et la force des grands ensembles… et puis la magie du cinéma qui se déploie à la nuit tombée pour un retour vers les rives de l’enfance, et vivre le plaisir sans limite avec la musique qui jaillit spontanément du piano de Robert Rossignol.



Big Band du CNRS

Antonin Michelou Piano

Régis Cottereau Basse

Benjamin O’Brien Guitare

David Carniel Batterie

Patrice Meunier Percussions

Colombine Trouslard, Ashleigh Shannon, Sylvain Azard, Quentin Tillie, Patico Brown Trompettes

Julien Guilloux, Thierry Hagelstein, David Cassini, Jean-Eudes Trouslard Trombones

Julien Florens, Lionel Minetti, Marc Giardino, Fred Buram, Hélène Banoun Saxophones

Claudie Martinez Flûte Ciné-concert :

Robert Rossignol piano .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 20:00:00

fin : 2024-07-12

Château-Gombert 5 Place Des Héros

Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

