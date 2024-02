BIG BAND DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE Assas, vendredi 16 février 2024.

Big Band de l’école de musique municipale de Clermont-l’Hérault Samedi 16 mars 2024.

En 2017, Pascal PACE, professeur de trompette et directeur de l’école de musique municipale de Clermont l’Hérault décide de créer un Big Band de jazz avec un noyau d’élèves motivés.

Au fil des années un orchestre s’est constitué autour des élèves les plus avancés et de musiciens amateurs de bon niveau.

Participation libre.

Un répertoire composé d’œuvres de Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman, aussi de grands standards américains chantés seront proposés au programme.

Du swing, des cuivres, du Big Band pour remonter dans les années 30, une occasion que les amateurs des grands classiques de jazz ne manqueront pas.

Une musique qui s’écoute et qui se danse !!!

Formation

Un chef d’orchestre (trompette)

8 saxophones

3 trompettes

2 trombones

Contre-brasse & guitare basse

Guitare

Piano

Batterie

Une chanteuse .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Assas 34820 Hérault Occitanie

