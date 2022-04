Big band de jazz avec Sandrine Deschamps Auditorium Claude Debussy Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Auditorium Claude Debussy, le dimanche 22 mai à 17:00

Partenaire historique, le Versailles Jazz Festival permet chaque année au Big band du Conservatoire,de se produire avec un de ses artistes invités. Cette saison, Sandrine Deschamps, chanteuse du groupe PEE BEE et professeur de chant jazz et musiques actuelles entraîne immanquablement le public dans l’association impromptue qu’ils forment, entre voix et grand ensemble de jazz.

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T17:00:00 2022-05-22T18:30:00

