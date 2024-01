MILES KANE BIG BAND CAFE Herouville St Clair, 16 mars 2024, Herouville St Clair.

Suite à la sortie de son génial nouvel album « One Man Band » plus tôt cette année et après trois dates exceptionnelles avec Arctic Monkeys la semaine dernière, Miles Kane a annoncé une tournée européenne en tête d’affiche en solo au printemps 2024.Cette tournée, qui débutera à Lisbonne le 1er mars, verra Miles Kane présenter sur scène un concert en solo, équipé de sa guitare électrique, lors de 26 dates à travers 8 pays.Miles a également sorti un nouveau single enivrant, « Time Of Your Life ». « « Time of Your Life » est la première chanson que j’ai écrite au piano. Ce sont les seuls accords que je connais sur cet instrument et j’ai créé ce morceau en pensant à la vie de tous les jours, au fait de vieillir et de vivre pleinement chaque instant. », a déclaré Miles à propos du single. « Nous ne sommes pas là pour longtemps, alors il faut s’amuser comme des fous. » Écouter ICI.Sur « One Man Band », en véritable guitar hero, Miles s’est concentré sur l’écriture de riffs épiques et d’hymnes encore plus épiques. Acéré, contagieux, urgent et rempli à ras bord de mélodies entêtantes, c’est Miles Kane au sommet de son art. « One Man Band » est un album profondément personnel, pour lequel Miles est retourné à Liverpool, afin de trouver le calme et le temps nécessaires pour réfléchir à son parcours.Pour cet album, enregistré au flambant neufs Kempston Street Studios, Miles a fait équipe avec un collaborateur de longue date, James Skelly de The Coral, pour la production. Après avoir composé le mordant titre éponyme de « One Man Band » et la chanson brumeuse « Ransom », Miles s’est associé à Tom Ogden de Blossoms, à Keiran Shudall de Circa Waves, ainsi qu’à Andy Burrow et Jamie Biles, pour assembler les différents morceaux.« One Man Band » est un album déterminant pour la carrière de Miles Kane : brillant d’un point de vue technique, sincère et débordant d’une musique que l’artiste était destiné à jouer depuis le début de sa carrière mouvementée.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

BIG BAND CAFE 1 AV DU HAUT CREPON 14200 Herouville St Clair 14