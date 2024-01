HINT MARS RED SKY BIG BAND CAFE Herouville St Clair, 10 février 2024, Herouville St Clair.

D’une épaisse et complexe rythmique se dégage la voix éthérée et mélodique de Julien Pras, portée par le lyrisme de la littérature de science-fiction… Quasi cinématographique, le son de Mars Red Sky dégage une étrange et singulière saveur, se distinguant habilement dans le paysage heavy rock. Sur scène, le trio parvient à recréer leurs ambiances studios sophistiquées et à restituer la patte sonique qui les caractérise. Leurs lives absorbent l’auditeur, le perdent dans des limbes visuelles et vibrantes, le transportent dans une autre dimension. Au-delà d’un simple concert, c’est une véritable expérience sensorielle qui est proposée. Autant d’atouts qui ont fait toute la renommée du groupe en France et à l’international depuis plus de 10 ans. Hervé et Arnaud ont créé HINT en 1993 à Angers et ont fait leur premier concert en avril 1994, il y a 30 ans… Hint de s’est jamais éteint, le groupe alternant des périodes de concerts et des périodes de sommeil, au gré des envies… À l’occasion de cet « anniversaire », Hint reprend la route, comme à chaque fois, juste pour le plaisir de se retrouver ensemble sur scène pour rejouer sa musique en dehors des modes et des codes, et de retrouver la ferveur du public, fidèle depuis 3 décennies.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:00

Réservez votre billet ici

BIG BAND CAFE 1 AV DU HAUT CREPON 14200 Herouville St Clair 14