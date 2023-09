KO KO MO BIG BAND CAFE Herouville St Clair, 9 novembre 2023, Herouville St Clair.

KO KO MO BIG BAND CAFE a lieu à la date du 2023-11-09 à 20:00:00.

Tarif : 22 à 22 euros.

KO KO MO est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : Warren (guitare – chant) et Kevin « K20 » (batterie – choeurs). À deux, c’est la fureur de vivre. Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel.Warren y conjugue ses vocalises parfois androgynes à un jeu de guitare jamais avare en riffs et en solos, tandis que « K20 » casse la baraque avec un sens du spectacle et une furie digne des plus grands cogneurs de l’histoire du rock. Depuis 2014 et la sortie de leur 1er EP « Stole my Soul », le groupe sillonne la France, alternant les scènes de musiques actuelles (La Cigale à Paris, Le Fil, SMAC07, Le Silex, Krakatoa, CAMJI, Stéréolux, le VIP…) et les festivals (Les TransMusicales, Solidays, Poupet, Art Sonic, MaMA…) au contact d’artistes d’envergure nationale et internationale (Simple Minds, Shaka Ponk, Catherine Ringer, Feu Chatterton, Mat Bastard…).En dehors de nos frontières, KO KO MO a multiplié les concerts dans différents festivals comme Eurosonic (Pays-bas), le MIL (Portugal), le Mercat de Vic (Espagne), le Zandari Festival (Corée du Sud), le Subwave Festival (Italie) ou bien les JO d’Hiver en 2018 (Corée du Sud ) et enchainé les tournées en Australie, en Asie (Japon, Corée du Sud, Indonésie…)En octobre 2020, KO KO MO a fait sensation en dégainant une vivifiante version du hit « Last Night A DJ Saved My Life », une véritable partie de plaisir qui, aujourd’hui, totalise plus de 1.5 millions de streams. Mais cette reprise n’est qu’une étape avant l’arrivée de leur troisième et nouvel album, «NEED SOME MO’», sortipour le 25 mars 2022. Ce nouvel album, non content d’enfoncer le clou, opère en un crissement de riffs, synonyme d’un retour aux sources même du rock ! A travers des assauts soniques débridés et de trépidantes rythmiques, Warren et Kevin font preuve d’une extravagance ébouriffante et d’une incandescence rare. Leurs ingénieuses compositions démontrent qu’en 2022 le rock peut toujours être révolutionnairement moderne, et à quel point il contribue à conserver jeunesse, enthousiasme et libido.C’est surement pourquoi, en plus de fédérer les amateurs du genre, le savoir-faire électrifiant de ce détonnant duo séduit avec succès la nouvelle génération et les médias de tous horizons.

Réservez votre billet ici

Prendre la ligne 4 (direction Hérouville Saint Clair parc tertiaire) et descendre à l’arrêt «Drakkar» (Hérouville le bois).

Depuis le périphérique Nord, en venant de Paris comme de Rennes, prenez la sortie « Viaduc » Hérouville Est / Ouistreham Car-Ferry (2×2 voies) puis la sortie Hérouville / Centre commercial.

Après l’échangeur :Serrez à droite, longez le centre commercial sur votre gauche, au rond point prendre à gauche (direction Fonderie), au second giratoire (Drakkar), continuez tout droit et 100m plus loin tournez à droite.

Vous êtes arrivés sur le site de la Fonderie BBC.

Prendre le tram B (direction Hérouville Saint Clair) et descendre au terminus (Hérouville Saint Clair).

BIG BAND CAFE

1 AV DU HAUT CREPON Herouville St Clair 14200

Réservez votre billet ici