Big Band Bress Band Blues Jazz / Scène locale Place Saint-Pierre Mâcon, vendredi 8 mars 2024.

Big Band Bress Band Blues Jazz / Scène locale Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Le Bress Band Blues traverse la Saône pour retrouver avec grand plaisir la salle du Crescent. Le Big Band de Replonges arrive avec un programme renouvelé sous la baguette de Joseph Barbosa, fruit d’un travail collectif mené avec Eric Prost. La soirée sera davantage tournée vers des morceaux de swing et de blues mais aussi quelques chansons avec Dorothée au micro. Les 20 musiciens, avec leur passion et leur bonne humeur, vous feront partager un bon moment de détente … et de musique, évidemment !

* Carte apéro concert à 6 euros donnant accès à tous les apéro-concerts de septembre EUR.

Place Saint-Pierre Le Crescent

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-08 22:00:00



