Gratuit : non Tarif libre Réservation : 02 51 86 13 06 / resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com Festival littéraire & artistique – les 26 et 27 novembre 2022. Carte blanche à Sophie Merceron. Pour cette nouvelle édition du festival littéraire et artistique BIFURCATIONS, La Tangente confie à l’écrivaine Sophie Merceron la programmation d’une carte blanche imaginée en compagnie de ses invités. Lectures, lectures-musicales, projections, créations scéniques et sonores, rencontres nous invitent à explorer des thématiques telles que le lien entre écriture et photographie, le documentaire, le monde sauvage, ou encore la mélancolie. À travers une programmation alliant expérimentations littéraires et foisonnements artistiques, BIFURCATIONS#7 offre au public des découvertes et des mises en perspectives d’horizons multiples pour s’inventer d’autres chemins possibles. Avec Sophie Merceron, Anaïs Allais, Karin Serres, Marie Nimier, Gwendoline Soublin, Stéphane Lavoué, Jérôme Blin, Vincent Dupas, etc. Programme complet courant octobre : www.festival-bifurcations.fr Tout public . Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

