Bifurcations #6 – Carte blanche à l’écrivain Anthony Poiraudeau Nouveau Studio Théâtre, 28 novembre 2021, Nantes.

2021-11-28

Gratuit : non Prix libre

Festival littéraire & artistique. Pour cette nouvelle édition du festival littéraire et artistique BIFURCATIONS, l’association La Tangente confie à l’écrivain Anthony Poiraudeau la programmation d’une carte blanche imaginée en compagnie de ses nombreux.ses invité.es. Lectures, rencontres, lectures musicales, créations scéniques et sonores nous invitent à explorer des thématiques telles que le récit-enquête, le cinéma, la radiophonie, la photographie, la question animalière, le voyage, le monde culinaire ou encore la création collective. À travers une programmation alliant expérimentations littéraires et foisonnements artistiques, BIFURCATIONS #6 offre au public des découvertes et des mises en perspectives d’horizons multiples pour s’inventer une nouvelle cartographie possible. 24, 25 et 26 novembre 2021 dans les lieux partenaires (Pol’n, les Villes invisibles, Galerie Confluence)27 et 28 novembre 2021 au Nouveau Studio Théâtre Samedi 27 novembre 2021 :18h – Curry japonais, le goût de la liberté – Ryoko Sekiguchi et Mathilde Roellinger – Rencontre littéraire/workshop sur l’odorat – 40 min.19h – Un monde sans rivage – Hélène Gaudy – Lecture musicale – 40 min.20h – Les chemins du désir – Claire Richard – Lecture – 40 min.21h – Les activités d’aventurier – Mickaël Freslin et Anthony Poiraudeau – Exploration scénique – 40 min.22h – Le rouge est mis – Henri Landré et Anthony Poiraudeau – Radiophonie – 45 min.23h – Let’s dance – Dj Super8 – Set musical – 40 min. Dimanche 28 novembre 2021 :15h – N’y être – Frédéric Fiolof, Hélène Gaudy, Hugues Leroy et Anthony Poiraudeau – Montage sonore et musicale : Emmanuel Benito – Lecture performée – 45 min.16h – Avec Bas Jan Ader – Thomas Giraud et Stéphane Louvain – Lecture musicale – 40 min.17h – Débordements – Delphine Bretesché, Arnaud de la Cotte, Kossi Efoui, Guillaume Ertaud, Hélène Gaudy, Xavier Mussat et Anthony Poiraudeau – Lecture sonore et création vidéo – 40 min.18h – On air final – Henri Landré, Anthony Poiraudeau et ses invité.e.s – Radiophonie – 30 min.

Nouveau Studio Théâtre adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com/bifurcations6-report