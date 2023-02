Biffty + Le Désordre LA ROUTE DU SON, 4 mars 2023, BILLERE.

Ampli (LR21009155) présente : Gratuit pour les moins de 12 an(s) Samedi 04 Mars | La Route du Son | 21h00 | BILLERE | Ampli présente : BIFFTY + LE DÉSORDRE BIFFTY Maintenant seul sur son trône, le Roi de la Souye est de retour afin de décharger sa rage et sa puissante envie de festoyer. Armé de son nouveau projet et d’une redoutable expérience acquise lors de ses multiples concerts et festivals, il revient accompagné de son Patapouf Gang et de son stock de bangers hardcore, hymnes au Boze et à la Souye. Biffty est prêt à en découdre avec toutes les scènes qui pourront se dresser contre lui et compte bien tout enflammer sur son passage grâce à son show sauvage, énergique et délirant! Biffty a un but unique : transcender le public et lui faire perdre des calories ! LE DÉSORDRE Formé en 2012, le groupe de rap Le Désordre a su perdurer pendant près de 10 ans en proposant de multiples projets et en enchaînant les concerts explosifs. Devenu une référence en matière de Turn Up le groupe composé de Badmofo, Kayop, Jimz Trip et Furb revient plus déterminé que jamais pour électriser les salles de concerts après près de 2 ans d’absence dû au confinement.

