Biffty IBOAT, 10 mars 2023, BORDEAUX.

Biffty IBOAT. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:30 (2023-03-10 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Co-fondateur du label PatapoufGang avec son frère Julius, Biffty a.k.a Pierre Gondry est le « plus punk des rappeurs ». Originaire de Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis, ce personnage haut en couleur s’est d’abord fait connaître à travers quelques vidéos postées sur la chaîne de PatapoufGang. En 2015, Biffty apparait sur Ténébreuse Musique aux côtés d’Alkpote et Sidisid sur le Freestyle « Donne du fric », un appel au don qui le propulse un peu plus sur le devant de la scène. Sa première mixtape « Mega Souye Tape » en collaboration avec DJ Weedim sort en 2016. Bien entouré, le rappeur de 29 ans fait également la première partie de Vald lors du Agartha Tour en 2017. « Biffty fait partie de cette nouvelle génération de rappeurs qui manie l’ironie, la provocation graveleuse et l’humour surréaliste à merveille. » Après Mega Souye Tape (2016), La Potence (2018), Roi de la Souye (2019), Biffty revient avec son dernier album « La bête » sorti en 2022. Ouverture billetterie 19h30 – Start concert 20h30 Bar & petite restauration sur place

IBOAT BORDEAUX Bassin à Flot n°1, Quai Armand Lalande Gironde

Ouverture billetterie 19h30 – Start concert 20h30

Bar & petite restauration sur place

