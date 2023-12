CONFÉRENCE : LES VIEILLES FORÊTS Biffontaine, 21 janvier 2024, Biffontaine.

Biffontaine Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-21 16:00:00

fin : 2024-01-21 18:00:00

Michel Munier, émerveillé du monde libre et sauvage, est un fervent défenseur des vieilles forêts des Vosges.

Dans les années 1970, il a arpenté le massif vosgien et fait la rencontre déterminante du grand tétras. Il va ensuite lui consacrer des milliers de jours, de nuits et de crépuscules pour découvrir les indices de sa présence. Pour tenter de sauver son habitat, il intervient aux côtés du Groupe Tétras Vosges et auprès des forestiers vosgiens. Il est l’auteur du livre « L’oiseau forêt » aux éditions Kobalann.

Sur place, vous pourrez acheter son livre et le faire dédicacer..

Sur place, vous pourrez acheter son livre et le faire dédicacer.

0 EUR.

Biffontaine 88430 Vosges Grand Est



