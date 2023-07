MARCHÉ DU TERROIR Biffontaine, 21 juillet 2023, Biffontaine.

Biffontaine,Vosges

Venez y retrouver des producteurs locaux (oeufs, fromages de brebis bio, de chèvre ; légumes bio, savons, sels, tisanes, bières, jus de fruits et de plantes, miel, …) et partager un moment convivial au Bifftroké (buvette).. Tout public

Vendredi 2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 19:00:00. 0 EUR.

Biffontaine 88430 Vosges Grand Est



Come and meet local producers (eggs, organic sheep’s and goat’s cheeses, organic vegetables, soaps, salts, herbal teas, beers, fruit and plant juices, honey, etc.) and share a convivial moment at the Bifftroké (refreshment bar).

Venga a conocer a los productores locales (huevos, quesos ecológicos de oveja y cabra, verduras ecológicas, jabones, sales, infusiones, cervezas, zumos de frutas y plantas, miel, etc.) y comparta un momento de convivencia en el Bifftroké (bar de refrescos).

Treffen Sie dort lokale Produzenten (Eier, Bio-Schafskäse, Ziegenkäse; Bio-Gemüse, Seifen, Salze, Kräutertees, Bier, Frucht- und Pflanzensäfte, Honig, …) und verbringen Sie einen geselligen Moment im Bifftroké (Getränkestand).

Mise à jour le 2023-07-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES