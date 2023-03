MARCHÉ DE PÂQUES ET DU TERROIR Biffontaine Biffontaine Catégories d’Évènement: Biffontaine

2023-04-01 17:00:00 – 2023-04-01 20:00:00

Vosges Biffontaine . Venez rencontrer des producteurs locaux et faire le plein de produits du terroir. Petite restauration et buvette sur place.

Vin, bière, produits laitiers, chocolat, miel, œufs, agneau, huile de noix et noisette, tisane, sorbets … et découvrez des créateurs locaux ! +33 3 29 58 52 48 Biffontaine

