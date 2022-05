58e Foire Internationale de la Photo Place de la Mairie, 4 juin 2022 13:00, Bièvres.

Organisée par le Photoclub Paris Val-de-Bièvre avec le soutien de la commune de Bièvres, la 58e Foire internationale de la Photo fait son grand retour au mois de juin après une annulation en 2020 et un changement de calendrier en 2021 en raison de la crise sanitaire. Une fois de plus le programme sera varié et très complet. Rendez-vous incontournable des amateurs de photographie, la Foire accueillera de nombreux exposants sur ses divers marchés et proposera différents temps forts.

Difficile de résister à l’appel du marché de l’occasion et des antiquités photographiques, il propose des objets de toutes sortes : lanternes magiques, chambres photographiques, appareils argentiques mais aussi livres, accessoires et photos. Pour qui se donne la peine de chiner, c’est une véritable chasse au trésor. On trouve de tout à tous les prix.

Le marché du neuf et des services a été créé il y a quelques années pour permettre de découvrir le nouveau matériel photographique qui ne cesse d’évoluer.

Les spécialistes de l’image donnent des conseils et proposent de tester les nouveaux produits. Des offres promotionnelles permettent de faire de bonnes affaires.

Dès l’ouverture de la Foire, le samedi et tout le dimanche, des conférences sont organisées.

Des photographes et professionnels de l’image reconnus y participent.

Le photographe Patrick Tourneboeuf du collectif Tendance Floue sera l’invité d’honneur de la Foire, il proposera des expositions de ses séries « Nulle Part », « Blow-up », « La Cicatrice » et « Monumental ».

Le marché des artistes est l’un des temps forts du dimanche durant la Foire.

Pour les photographes amateurs ou professionnels qui y participent à titre individuel ou collectif, c’est l’occasion de se faire connaître d’un large public présent à la Foire mais aussi de se faire remarquer par un jury de professionnels de l’image. Cette année, le jury sera présidé par Thomas Goupille : auteur et réalisateur de films documentaires.

La Foire propose des animations variées pour combler tous les visiteurs. Les familles se font tirer le portrait au studio éphémère mis en place (le dimanche) par le Photoclub Paris-Val-de-Bièvre ou passent leur tête dans l’un des panneaux à trous représentant des affiches publicitaires anciennes (le samedi et le dimanche). Plus pointues, les lectures de portfolio sont proposées en face à face entre un professionnel de l’image et un photographe amateur.

Plume.s est le thème de l’exposition d’Olivier Lasbley, proposée au Mille Feuilles.

INFORMATIONS PRATIQUES

Accès : 20 km du centre de Paris, 17 km de la Porte d’Orléans, par A6/A10 ou la D-906

RER C : gare de Bièvres

Expositions de Patrick Tourneboeuf les 4 et 5 juin de 10h à 18h – Grange aux Fraises et Maison des Photographes et de l’Image

FB : www.facebook.com/Foire.Photo.Bievres/

Place de la Mairie 91570 Bièvres 91570 Bièvres Essonne

samedi 4 juin – 13h00 à 19h00

dimanche 5 juin – 08h00 à 18h00