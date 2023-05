59a Foire internationale de la Photo Place de la Mairie, 3 juin 2023 13:00, .

Les amateurs et les collectionneurs le savent, le premier week-end de juin, Bièvres (Essonne) se transforme en capitale internationale de la photo. 3 et 4 juin 1

https://www.foirephoto-bievre.com

Organisée depuis l’origine par le Photoclub Paris Val-de-Bièvre avec le soutien de la commune de Bièvres, Cette Foire offre un programme éclectique qui satisfait aussi bien le chineur que l’amateur d’art photographique. C’est également le lieu idéal pour dialoguer autour de la photo et découvrir de nouveaux artistes. Xavier Lambours est l’invité d’honneur de la Foire.

Un opulent marché de l’occasion et des antiquités photographiques

Dès le samedi après-midi, ce marché présente des objets photographiques de toutes sortes. Ils témoignent de la riche histoire de la photographie, ancienne et plus récente.

Il s’adresse aussi bien aux collectionneurs à la recherche de la pièce rare qu’à ceux qui souhaitent acquérir du matériel ancien pour s’en servir.

On trouve aussi des photos anciennes ou des livres de photographies, des accessoires et du matériel lié au cinéma.

Les vendeurs proposent des objets de qualité et donnent des conseils avisés.

Dans les allées de la Foire, il n’est pas rare de croiser des exposants et des visiteurs venus parfois de très loin pour acquérir du matériel dont le prix peut aller de quelques euros à quelques milliers d’euros.

Le marché du neuf et des services toujours dynamique

Dans le domaine photographique, la technologie évolue vite. La Foire de Bièvres se situe toujours à la pointe de la nouveauté dans ce domaine. Avec Phox, les spécialistes des grandes marques sont présents pour présenter et faire tester les produits. Des offres promotionnelles permettent de faire de bonnes affaires. Une extension de garantie de 5 ans est proposée sur le matériel neuf, de même que la reprise du matériel ancien.

Un pôle des services rassemble des services et des prestations tels que la vente d’imprimantes ou de produits nécessaires aux procédés argentiques ou anciens.

Nation Photo fêtera ses 20 ans sur ce marché, les ateliers de Marinette seront aussi, parmi d’autres, présents.

Diverses animations/démonstrations ainsi que des balades photographiques seront proposées par certains exposants.

Les rencontres de Bièvres : les photographes ont la parole

Dès le samedi après-midi et tout le dimanche, des spécialistes de l’image viennent parler technique, art, voyage, livre. De nombreux thèmes sont abordés lors de conférences et de tables rondes parfois suivies de séances de signatures d’ouvrages. Il y a toujours une interaction entre les intervenants et le public pour un échange riche et complet.

Place aux artistes !

Les expositions dans divers lieux de la ville et le marché des artistes qui se déroule le dimanche font partie des temps forts de la Foire.

La commune de Bièvres mettra cette année à l’honneur le photographe Xavier Lambours et organisera avec celui-ci deux expositions de ses séries : Gaijin story et Vélolavie. Une à la Grange aux Fraises, l’autre à la Maison des Photographes et de l’Image. Ainsi, la Foire a accueilli au fil des éditions : Patrick Bard, Jane Evelyn Atwood, Isabelle Muñoz, John et Claude Batho, Olivier Culmann, Denis Bourges, Claudine Doury, Patrick Tourneboeuf.

Xavier Lambours sera présent et une visite commentée sera organisée avec le public au cours de laquelle il expliquera sa démarche artistique.

Le dimanche s’ouvre le marché des artistes. Les photographes amateurs ou professionnels y participent à titre individuel et collectif. Ce marché est un tremplin pour se faire connaître du public mais surtout d’un jury de professionnels de l’image qui visite chaque stand le matin et, après délibération décerne des Prix dont le Grand Prix Jean et André Fage. De magnifiques t dotations sont offertes par les partenaires de la Foire.

Cette année, Frédérique Founès présidera ce cénacle de connaisseurs dont elle choisira les membres.

Depuis plusieurs années, est organisée une exposition en plein air intitulée « Les Biévrois ont du talent » à laquelle participent les habitants et les membres d’associations photographiques locales. De grands formats couvrent les murs et animent certaines rues de la commune apportant ainsi une note artistique et colorée.

Des animations originales pour tous

La créativité s’invite dans la Foire avec des animations tout public. Les panneaux à trous représentant des affiches publicitaires anciennes n’engendrent pas la mélancolie, tout comme les nombreux accessoires mis à disposition du public pour se prendre en photo . Le dimanche, le studio éphémère mis en place par le Photoclub Paris Val-de-Bièvre remporte toujours un vif succès, les visiteurs s’y rendent en famille pour se faire tirer le portrait.

Des lectures de portfolio sont proposées en face à face entre un professionnel de l’image et un photographe. C’est l’occasion d’avoir un avis extérieur sur son travail.

Le musée français de la Photographie propose de nombreuses animations autour des procédés anciens et l’exposition Ressemblance Garantie, le portrait dans les collections du Musée français de la Photographie.

Le Mille Feuilles (librairie et salon de thé) organise une exposition de Thierry Clech intitulée Japon et des signatures d’ouvrages photographiques.

Place de la Mairie 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne