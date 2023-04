PIERRES EN LUMIERE Eglise de Biéville, 13 mai 2023, Biéville-Beuville.

Commentaire des monuments principaux de la commune pendant un circuit pédestre d’environ 3 km. Départ devant l’église à 20h30.

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 23:30:00. .

Eglise de Biéville

Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie



Commentary on the main monuments of the town during a walking tour of about 3 km. Departure in front of the church at 8:30 pm

Comentario de los principales monumentos de la ciudad durante un recorrido a pie de unos 3 km. Salida frente a la iglesia a las 20:30 h

Kommentar zu den wichtigsten Denkmälern der Gemeinde während eines ca. 3 km langen Rundgangs zu Fuß. Start vor der Kirche um 20:30 Uhr

