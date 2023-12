Cours de dessin collectif avec l’Atelier Amarillo à Bieujac La Maison de Bieujac Bieujac, 20 septembre 2023 10:00, Bieujac.

Cours de dessin collectif avec l’Atelier Amarillo à Bieujac La Maison de Bieujac Bieujac 20 septembre 2023 – 19 juin 2024, les mercredis

2023-09-20 10:00 Venez découvrir les Cours de Dessin de l’Atelier Amarillo avec Julie Blaquié, une activité pour les enfants, adolescents ou adultes, tous les mercredis à Bieujac ! 20 septembre 2023 – 19 juin 2024, les mercredis 1

Cours de Dessin de l’Atelier Amarillo avec Julie Blaquié, une activité pour les enfants, adolescents ou adultes, tous les mercredis à Bieujac !

Les cours de dessin collectifs ont lieu à La Maison de Bieujac en Gironde (33210) et sont animés par l’Atelier Amarillo avec la professeure de dessin Julie Blaquié tous les mercredis de 10h à 17h45. L’inscription est possible toute l’année et votre 1er cours d’essai est GRATUIT.

Alors, vous qui nourrissez une passion pour le dessin ou aspirez simplement à APPRENDRE A DESSINER ou explorer votre créativité artistique, les cours de dessin collectifs proposés par Julie Blaquié à l’Atelier Amarillo sont faits pour vous ! Niché à Bieujac, à seulement 12 minutes de Langon, cet atelier collectif (maximum 10 personnes par cours) accueille chaleureusement des élèves de tous âges et niveaux, qu’ils soient enfants, adolescents ou adultes.

SAISON 2023 / 2024 – Durant toute la période du 20 septembre 2023 à 19 juin 2024, chaque mercredi, Julie vous accompagnera avec une approche pédagogique centrée sur le plaisir de dessiner et l’expression personnelle. Que vous soyez novice désireux de vous initier ou artiste établi cherchant à améliorer votre technique, l’Atelier Amarillo se révèle être le cadre idéal pour développer votre potentiel créatif.

– Atelier de dessin pour les adultes : tous les mercredis de 10h à 12h (durée 2h00)

– Atelier de dessin pour les enfants de 7 à 10 ans : tous les mercredis de 14h30 à 16h (durée 1h30)

– Atelier de dessin pour les adolescents : tous les mercredis de 16h15 à 17h45 (durée 1h30)

Pour Adultes :

Année complète – Du 20 septembre 2023 à 19 juin 2024, tous les mercredis (hors vacances scolaires) : 384€ (24 séances)

1er trimestre : 200€ (10 séances)

2ème trimestre : 160€ (8 séances)

3ème trimestre : 120€ (6 séances)

Pour Enfants ou Adolescents :

Année complète – Du 20 septembre 2023 à 19 juin 2024, tous les mercredis (hors vacances scolaires) : 300€ (24 séances)

1er trimestre : 50€ (10 séances)

2ème trimestre : 120€ (8 séances)

3ème trimestre : 90€ (6 séances)

N’hésitez plus, inscrivez-vous dès maintenant et embarquez dans un voyage artistique captivant ! Réservez votre essai avec Julie au 06.41.67.12.97

La Maison de Bieujac 33210 Bieujac