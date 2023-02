“Elevator” – Cie Fily’z OK Biesles Biesles Catégories d’Évènement: Biesles

Haute-Marne

“Elevator” – Cie Fily’z OK Biesles, 9 mai 2023, Biesles. “Elevator” – Cie Fily’z OK Mardi 9 mai, 18h30 Biesles

Entrée libre

Le travail chorégraphique de cette pièce s’appuie sur une gestuelle Hip-hop old & new school en intégrant également du L.A Style et des percussions corporelles. Biesles rue de Chaumont 52340 Biesles Biesles 52340 Haute-Marne Grand Est Dans le cadre de la saison culturelle de la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, la médiathèque de Biesles présente ce spectacle de danse. Deux individus dans un ascenseur, au gré de leur progression, vont traverser plusieurs phases relationnelles intenses.

De la rencontre à l’affection, de l’amusement à l’euphorie ou encore de la colère à la rupture nos deux entités oscillent entre ces états et expérimentent avec leur corps la variabilité des connexions humaines.

Le travail chorégraphique de cette pièce s’appuie sur une gestuelle Hip-hop old & new school en intégrant également du L.A Style ainsi que des percussions corporelles. Ces mouvements permettent de définir 16 tableaux relationnels dans lesquels le spectateur peut s’identifier.

« The Elevator » satisfait également l’envie de nos deux chorégraphes/interprètes de se confronter au milieu de la rue. Un partenariat entre la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Conseil départemental, et la médiathèque de Biesles.

Tout public – 30 mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T18:30:00+02:00

2023-05-09T19:30:00+02:00 @Studio SAB

Détails Catégories d’Évènement: Biesles, Haute-Marne Autres Lieu Biesles Adresse rue de Chaumont 52340 Biesles Ville Biesles Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Biesles Biesles Departement Haute-Marne

Biesles Biesles Haute-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/biesles/

“Elevator” – Cie Fily’z OK Biesles 2023-05-09 was last modified: by “Elevator” – Cie Fily’z OK Biesles Biesles 9 mai 2023 Biesles Biesles Biesles

Biesles Haute-Marne