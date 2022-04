La bande de hautbois L’Ill aux Roseaux en concert au musée Musée gallo-romain, 14 mai 2022 19:00, Biesheim.

Samedi 14 mai, 19h00 Sur place Entrée libre

Concert de la Bande de Hautbois de Mulhouse “L’Ill aux Roseaux”

La Bande de Hautbois L’Ill aux Roseaux participe activement à la vie musicale de la région mulhousienne depuis plus de 20 ans et se produit régulièrement en concerts qu’elle donne dans des églises, salles de concerts, maisons de retraite, bibliothèques, à travers l’Alsace, de tournées dans l’Hexagone et au-delà.

L’Ill aux Roseaux est un ensemble de hautbois, cor anglais et bassons composé d’élèves, d’anciens élèves du Conservatoire et d’amateurs éclairés. Le répertoire de cette formation instrumentale était à l’origine consacré à l’époque baroque. Aujourd’hui, il s’est étendu jusqu’aux musiques contemporaines, à travers des transcriptions et des œuvres originales parfois spécialement écrites pour la bande de hautbois.

Au programme, des œuvres de Bach à Liz Sharma, compositrice britannique qui a composé Les quatre éléments de la planète Terre pour le 20e anniversaire de l’ensemble en 2020, en passant par un arrangement d’un morceau connu de Camille Saint-Saëns, l’œuvre de la compositrice Sarah-Spring Wurth, Voyage en Normandie, également écrite pour l’Ill aux Roseaux et d’autres morceaux à découvrir.

Un voyage musical original dirigé par Gaëlle Hornecker, professeur au Conservatoire.

Musée gallo-romain Le Capitole Place de la Mairie, 68600 Biesheim 68600 Biesheim Haut-Rhin

http://www.biesheim.fr/culture__tourisme_et_loisirs/musee_gallo-romain_23.php Le musée est consacré au site romain d’Oedenburg, occupé du Ier au Ve siècle. Des camps militaires, des temples, un praetorium et un palais fortifié ont été mis au jour dans cette agglomération antique majeure. La présentation thématique des collections permet d’appréhender la vie quotidienne et la fonction militaire du site, à travers les rites funéraires, les pratiques religieuses, la parure, la vaisselle et les outils des artisans. Vous y découvrirez une intaille exceptionnelle représentant l’empereur Commode.

samedi 14 mai – 19h00 à 20h00

