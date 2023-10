ANKAH BIEROGRAPHE Toulouse, 25 novembre 2023, Toulouse.

ANKAH Samedi 25 novembre, 21h00 BIEROGRAPHE

Un condensé de guitares saturées et de convictions politiques vous attendent avec ANKAH qui fait fusionner la puissance du Rock, avec l’énergie contestataire d’un Rap intelligent et engagé.

BIEROGRAPHE 12 rue des Paradoux, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@ankahmc) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/353569262_274550604979341_2141231509912689701_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=xlaSVYt01b0AX8YzGRg&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfAjO1TM7DTFZXN5rXWpyohd_an2qHufDfHIIe3yDn8NkQ&oe=64FC72E9 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ankahmc/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/ankahmc »}, {« link »: « https://www.facebook.com/AnkahMC/ »}, {« data »: {« author »: « Ankah MC », « cache_age »: 86400, « description »: « (Lyrics dessous)nnREALISATION & MONTAGE: Lucas ConesanCUTS: DJ JonNexonnPRISES SON ET ARRANGEMENTS: Yann (Audyom)nMASTERING: Quant MasteringnnLYRICS:nDEJA TOUT PETIT, JE REGARDAIS PAR LA FENETREnPEUT ETRE PARCE QUE J’VAIS COMPRIS QUE LE FUTURnQU’ON NOUS VENDAIT C’ETAIT DE LA DAUBEnMOI JE REVAIS D’AVOIR UNE VIE GRANDIOSEnL’ECOLE UNE PRISON A QUI J’AI VITE DIT ADIOSnA 20 PIGES J’ECRIVAIS MON 1ER 16nJUSQUAU JOUR OU JE DECEDEnME PROMET QU’AVEC OU SANS AIDEnJ’IRAI VIVRE SUR LA SCENEnL’EMPLOI STABLE, CA VA ETRE UN PROBLEMEnTOUOURS PAS DE PETIT ALORS QUE J’AI PASSE LA TRENTAINEnRIEN A FOUTRE D’UN BRAS LONGnLE SUCCES C’EST LA CAROTTE AU BOUT DU BATONnMAIS PLUS JAVANCE ET PLUS JE LE VOIS SELOIGNERnET PUTAIN JE CROYAIS QUE CES MALADIES SE SOIGNAIENTnJE PENSAIS QUE MES DEMONS ETAIENT DERRIERE MOInEN FAIT PAS DU TOUT, DEBARASSE DE MES CHAINES ?nNON ELLES DONNAIENT JUSTE DU MOUnRATTRAPE PAR MES ANCIENS SCHEMASnCHAI PAS DES FOIS JE ME DEMANDE ENCORE, CE QUE JE FAIS LAnCEST LA 3E FOIS QUE J’ENTENDS QU’ILS KIFFENT QUANDnJE KICK EN ANGLAIS,nMEME SANS RIEN Y COMPRENDRE PUTAIN C’EST INCENSEnJ’AI LE SENTIMENT D’ETRE COINCE COMME OREL DANS SANnMOI AUSSI J’AI QUITTE CAEN MAIS JEN RESTE AU MEME STADEnAUTOUR DE MOI Y’A TOUS MES POTES QUI DECOLLENTnDES FOIS JE SUIS A LEUR CONCERT ET YA LA FOULE ET ELLE FOLLEnET L’ADMETTRE ME DESOLE MAIS JARRIVE MEME PAS A ETRE FIER D’EUXnCAR CA ME RAPPELLE JUSTE QUE MOI CHUI COLLE AU SOL.nnREFRAIN:nJE COURS APRES LES REVES QUI M’ONT BERCEnMAIS PLUS JAVANCE PLUS ILS MONT DISTANCEnL’UNIVERS NE VEUT PAS ME VOIR PERCERnAUTANT JETER UNE BOUTEILLE A LA MERnn(X2)nnPAS ENVIE DE RECOURIR AU FORMAT QUI MARCHEnMAIS DU COUP JE ME TIRE UNE BALLE DANS LE PIEDnCOMMENT FAIRE, MA TENSION MONTE ELLE EST TANGIBLEnMEME MES GENCIVES ELLES SONT SENSIBLESnTOUS CES LABELS ET CES PROS QUInVEULENT L’IMAGE DE MARQUE QU’ILS ONT DEJA PROMISnVEULENT TE RESUMER EN 3 LIGNES COMME UN PRODUITnSAUF QUE MOI JE SUIS PLEIN DE CHOSES QUAND JE SUIS AU CRO-MInCOMIQUE ET VENER DANS UNE MEME JOURNEEnHAUTS ET BAS, ADRENALINE EN KILOGRAMMES, MON STYLO UN SISMOGRAPHEnJ’EN AI PLEIN LE CUL, DE CHERCHER A PROUVER,nMOINS J’ESSAIE DE LEUR PLAIRE PLUS J’ARRIVE A M’Y RETROUVERnT’FACON BATS LES COUILLESnJ’Y ARRIVERAI SEUL TOUTnECRIS MES TEXTES ET MES PRODS SEUL TOUTnTANT PIS QUITTE A FINIR SOLO COMME HANnJ’AI BESOIN DE L’AIDE DE PERSONNE JE SERAInLE GORDON FREEMAN, LE THOMAS ANDERSONnCES RAPPEURS FONT DE LA MERDE ILS ONT JUSTE LA FIBRE COMnDU COUP ILS VONT CEPER, MEME AVEC DES RIMES CONNESnET CET AUDIMAT TEUBE BOUFFE TOUT CE QUE TU LUI DONNESnUNE PUREE A LA MERDE IL FINIT PAR LA TROUVER BONNEnALORS A QUOI CA SERT DE SE BATTRE QUAND TOUS LES ELEMENTS SONT CONTRE OITnFAUT LACHER L’AFFAIRE MEC ECHEC ET MATnMAIS QUITTE A ECHOUER AUTANT LE FAIRE COMME M.I.AnGROS MAJEUR FACE CAMERAnUN JOUR LE KARMA SEVIRA.nnREFRAIN (x2). », « type »: « video », « title »: « AMER (CLIP) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/ew4UPRYBJ0U/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=ew4UPRYBJ0U », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC9GTxKa5GVculbr2z4NTZfA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=ew4UPRYBJ0U »}]

2023-11-25T21:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

hip hop rock