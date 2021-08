Bières et sons Berson, 3 septembre 2021, Berson.

Bières et sons 2021-09-03 – 2021-09-04 Stade municipal Rue du Stade

Berson Gironde Berson

Le 3 et 4 septembre, le comité des fêtes de Berson vous accueille pour l’évênement “Bieres et sons”!

Durant tout l’évènement:

Bieres artisanales locales avec possibilité de prendre un Pass 5 dégustations à 5 euros et restauration sur place.

Boutique tenue par le comité des fêtes proposant tous les produits des brasseurs.

Le 03/09: Concert de groupe Tohu bohu et Ondes.

Le 04/09: Concert de Mizic Orchestra et Julien Loko Irish band.

Entrée sur présentation du pass sanitaire.

©Comité des fêtes de Berson

dernière mise à jour : 2021-08-22 par OT Blaye