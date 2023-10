DECIBEL GAVY BIERES ET CHOPES Pornichet, 25 novembre 2023, Pornichet.

DECIBEL GAVY Samedi 25 novembre, 20h00 BIERES ET CHOPES

Club de musique de l’école Polytech Nantes, composé d’un groupe rock, pop et composition, il permet aux étudiants passionnés de musique de s’épanouir en se produisant dans les bars ainsi que les différents Gala et événement de l’école.

Soundcloud

Instagram

Facebook

BIERES ET CHOPES 3 allée des Cèdres, 44380 Pornichet Pornichet 44380 Saint-Sébastien Loire-Atlantique Pays de la Loire 09 80 34 64 04 https://www.bieres-et-chopes.fr/pornichet-4.html https://www.facebook.com/becpornichet?ref=embed_page [{« data »: {« author »: « Du00e9cibelGavy », « cache_age »: 86400, « description »: « »Just a message » est le premier mini-album original du groupe de musique Du00e9cibel. nnRu00e9alisu00e9 par 6 membres u00e9tudiants, ce projet met en lumiu00e8re la diversitu00e9 musicale propre u00e0 lu2019association. nnMu00e9lange de rock, variu00e9tu00e9 et pop, « Just a message » peut u00eatre u00e9coutu00e9 sous sa forme longue avec des transitions instrumentales ou dans l’ordre que vous voulez avec les pistes su00e9paru00e9es.nnTracklist : nnWriting your name in the skynnUne valse du2019amournnI hate UnnA new daynnMembres :nnHugo Richard : Compositeur / Pianiste / Bassiste / Guitariste nnMatthieu Francou : Auteur / ChanteurnnAuru00e9lien Philippe : GuitaristennSimon Allard : GuitaristennThibaud Deketer : Guitariste nnNathan Dubois : BatteurnnnEnregistrement et mixage :nnNicolas VoisinnnChau00eene Youtube : https://youtube.com/@nicolasvoisin9768nnPochette : nnMathieu KouperschmidtnnRu00e9seaux sociaux :nnCompte Instagram : decibel.gavy », « type »: « rich », « title »: « Just A Message by Du00e9cibelGavy », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/artworks-4Yp0Ese9qgaF3oXw-CXG1tA-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/decibelgavy/sets/just-a-message/s-7LkbfBYrQQ5?si=5dbed4a69b264ddba9d8543e6ee7d4f4&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/decibelgavy », « thumbnail_width »: 500, « options »: {« _horizontal »: {« label »: « Slimmer horizontal player », « value »: false}, « _hide_comments »: {« label »: « Hide timed comments », « value »: false}, « _height »: {« values »: {« 0 »: « Let Iframely optimize player for the artwork », « 300 »: « 300px », « 400 »: « 400px », « 450 »: « 450px », « 600 »: « 600px »}, « label »: « Adjust height », « value »: 450}}, « html »: «

« , « provider_name »: « SoundCloud », « height »: 450}, « link »: « https://soundcloud.com/decibelgavy/sets/just-a-message/s-7LkbfBYrQQ5?si=5dbed4a69b264ddba9d8543e6ee7d4f4&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@decibel.gavy) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/330324256_8842209099154563_1088578625332945094_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=lK9yvEQ4MD8AX-Pxprr&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfAeAWIxi50ms-vmWzEzaS2xQNv-JDa1ZrO4x-rGnjylAw&oe=65076934 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/decibel.gavy/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/decibel.gavy/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/gavydecibel/ »}] Nos établissements sont des endroits conviviaux où se retrouver entre amis et/ou collègues pour passer un bon moment.

Que vous soyez un Afficionados, un amateur ou bien un néophyte de la bière, nos cavistes saurons vous renseigner et vous guider dans le choix de votre bière parmi près d’un millier de références de bières et bien d’autres à venir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

pop rock