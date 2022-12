Bières Dansantes Rognes Rognes Office Municipal de Tourisme de Rognes Rognes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2023-01-09 14:00:00 14:00:00 – 2023-01-09 18:00:00 18:00:00

Bouches-du-Rhône Rognes EUR 10 10 Commencez l’année 2023 avec une sortie inoubliable ! Venez danser au sommet du seul volcan de Provence âgé de 17,5 millions d’années. La brasserie familiale AixPression vous accueille dans le site privé de production de bières artisanales. Un lieu surprenant de par son environnement et sa vue panoramique sur Sainte Victoire, le Luberon et la vallée de Durance, jusqu’aux aux Alpes du Sud. En dansant ou en admirant depuis la terrasse l’étang naturel niché au milieu de l’ancienne carrière de basalte, vous pourrez déguster une boisson au son de vos musiques favorites. Des danses de salon ou en ligne, vous ferez un tour du monde au son du soleil des Antilles ou d’Amérique du Sud, en passant par Vienne puis l’Espagne, sans oublier les classiques danses françaises. Vos morceaux sont toujours à la demande avec Philippe VINET de RUBBYS SONORISATION.



Venez danser sur le seul volcan de Provence dans une salle atypique au son de toutes les musiques que vous aimez et à la demande. Animé par RUBBYS SONORISATION.

