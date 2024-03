BienVenus sur Mars Route de Changé Yvré-l’Évêque, samedi 6 avril 2024.

BienVenus sur Mars Route de Changé Yvré-l’Évêque Sarthe

BienVenus sur Mars un voyage entre science-fiction et réalité, les 6 et 7 avril

BienVenus sur Mars est une invitation au voyage des idées et des savoirs. Cet évènement s’appuie sur la science-fiction et les formes artistiques qui s’en nourrissent mais aussi sur le phénomène même de la rencontre entre artistes et scientifiques.

Salon des littératures de l’imaginaire | dédicaces | tables rondes | lecture musicale | théâtre | ciné-concert | marionnettes | théâtre d’objets | musique | rétro-gaming | expositions… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 19:00:00

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire epau.accueil@sarthe.fr

L’événement BienVenus sur Mars Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2024-03-20 par eSPRIT Pays de la Loire