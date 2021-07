BIENVENUS SUR MARS Le Mans, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Le Mans.

BIENVENUS SUR MARS 2021-07-29 – 2021-07-29

Le Mans Sarthe

BienVenus sur Mars, une invitation au voyage des idées et des savoirs. Cet évènement s’appuie sur la science-fiction et les formes artistiques qui s’en nourrissent mais aussi sur le phénomène même de la rencontre entre artistes et scientifiques. L’occasion de rencontrer des scientifiques à travers des oeuvres artistiques variées : spectacles, lecture, art numérique, musique, arts plastiques, cinéma, conférences…

