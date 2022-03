BIENVENUS SUR MARS Le Mans, 2 avril 2022, Le Mans.

BIENVENUS SUR MARS Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Le Mans

2022-04-02 – 2022-04-02 Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Le Mans Sarthe

Embarquez pour un voyage étonnant

Porté par L’association Festivals en Pays de Haute Sarthe, BienVenus sur Mars, est une invitation au voyage des idées et des savoirs. Cet évènement s’appuie sur la science-fiction et les formes artistiques qui s’en nourrissent mais aussi sur le phénomène même de la rencontre entre artistes et scientifiques. C’est aussi l’occasion de rencontrer des scientifiques à travers des œuvres artistiques variées : spectacles, lecture musicale, musique, cinéma, conférences, balades ufologiques et observation des étoiles …

Plus d’informations sur bienvenus-sur-mars.fr | Week-end gratuit

Le Festival Bienvenus sur Mars offre l’opportunité d’assister à des spectacles, installations et animations, accessibles gratuitement sur le site de l’Abbaye Royale de l’Épau. Les 2 et 3 avril, le public est invité à découvrir un programme alliant un savant dosage entre science et formes artistiques

epau.accueil@sarthe.fr +33 2 43 84 22 29

Embarquez pour un voyage étonnant

Porté par L’association Festivals en Pays de Haute Sarthe, BienVenus sur Mars, est une invitation au voyage des idées et des savoirs. Cet évènement s’appuie sur la science-fiction et les formes artistiques qui s’en nourrissent mais aussi sur le phénomène même de la rencontre entre artistes et scientifiques. C’est aussi l’occasion de rencontrer des scientifiques à travers des œuvres artistiques variées : spectacles, lecture musicale, musique, cinéma, conférences, balades ufologiques et observation des étoiles …

Plus d’informations sur bienvenus-sur-mars.fr | Week-end gratuit

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-02 par