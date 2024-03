Bienvenues aux Jardins de Grand-Lieu Saint-Aignan de Grand-Lieu Saint-Aignan-Grandlieu, samedi 23 mars 2024.

Bienvenues aux Jardins de Grand-Lieu SNPN – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 23 mars, 14h30 Saint-Aignan de Grand-Lieu gratuit, sur réservation uniquement

Réservation : rnn.grandlieu@snpn.fr / 02 40 32 62 81

Dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides visitez avec Jérémy Levacher ses « Jardins maraichers BIO de Grand-Lieu » et plus loin, à Pierre Aiguë, découvrez un lac, sous pressions, mais grandiose, avec Christelle Priot de la SNPN.

Des terres cultivées au lac de Grand-Lieu, il n’y a que quelques pas et une pente, douce. Rencontrez Jérémy Levacher, maraicher BIO des « Jardins de Grand-Lieu », producteur de légumes respectueux des Hommes et des milieux naturels en amont du lac.

Plus loin, à Pierre Aiguë, découvrez un lac, sous pressions, mais grandiose. Avec Christelle Priot, médiatrice de la Réserve naturelle nationale du lac de Grand- Lieu.

Agenda complet de la Réserve naturelle Lac de Grand-Lieu / SNPN

