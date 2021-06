Embrun Embrun 05200, Embrun Bienvenue sur les chemins de Compostelle Embrun Embrun Catégories d’évènement: 05200

Bienvenue sur les chemins de Compostelle 2021-06-11 – 2021-08-29 Rue de l'Archevêché Maison des chanonges

Exposition présentée par l'Association des Amis de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome en Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, dans le cadre de l'année Jacquaire et des 800 ans de la Cathédrale Notre-Dame du Réal. culture@ville-embrun.fr +33 4 92 44 30 87

