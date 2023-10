Bienvenue en Enfer musée Rodin Paris, 31 octobre 2023, Paris.

Le mardi 31 octobre 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant

Tarif Plein : 27 €

Tarif Adhérent : 23 €

Tarif Jeune et solidarité : 12 € pour les moins de 26 ans de l’UE, les titulaires des minimas sociaux et les demandeurs d’emploi

Le musée Rodin invite à découvrir les collections sous l’angle de l’effroi et de la peur, véritables thèmes centraux de cette soirée, et contrepoint de la fête d’Halloween.

La Porte de l’Enfer s’est ouverte, et les damnés qui peuplaient

les ténèbres de Rodin se sont échappés pour faire du musée et son

jardin de sculptures leur royaume. Les évadés de La Porte de l’Enfer sont prêts à vous livrer leurs pires secrets et souvenirs inavouables.

Accueillis autour de La Porte de l’Enfer, les visiteurs la découvriront comme jamais ils ne l’ont vue. Mise en lumière, danseurs, comédiens et création sonore créeront un climat angoissant qui n’est que le début de leur parcours à travers le jardin et les collections. La traversée du bois des supplices et la découverte de l’ogre Ugolin dévorant ses enfants contribueront à faire froid dans le dos avant de découvrir les fantômes du musée.

La Porte de l’Enfer d’Auguste Rodin est devenue une

passerelle vers un autre monde, un monde où les passions violentes de

l’humanité sont exposées sans pitié. Sculpteur de toutes les passions

humaines, Rodin vous invite à explorer les ténèbres de l’âme, rappelant

que la beauté et la terreur peuvent coexister dans une même œuvre.

Une soirée noire, très noire à vivre entre amis pour se faire peur dans un contexte inédit. Cette expérience unique vous hantera

longtemps après avoir quitté ces murs.

musée Rodin 77 rue de Varenne 75007 Paris

Contact : https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/soiree-bienvenue-en-enfer https://www.facebook.com/museerodin https://www.facebook.com/museerodin https://www.musee-rodin.fr/musee/agenda/soiree-bienvenue-en-enfer

© musée Rodin Soirée Bienvenue en Enfer Visuel La Porte de l’Enfer (détail), Henri Alekan