Bienvenue dans un jardin secret Le jardin de Benoît Ingersheim, samedi 1 juin 2024.

Bienvenue dans un jardin secret Allez à la découverte d’un petit jardin, bien dissimulé. 1 et 2 juin Le jardin de Benoît Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le jardin de Benoît 7 rue du Quai, Ingersheim, Haut-Rhin, Grand Est Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est 03 89 27 20 57 Le jardin de Benoît est un petit havre de paix. Derrière son mur ancien, se dévoile un univers naturel unique oscillant entre ombre et lumière. Le visiteur pourra admirer de multiples arbustes taillés en nuage parmi des essences végétales rares. Le tout dans une ambiance rafraîchie par le doux bruissement de l’eau des fontaines et des autres jeux d’eau. Jardin labellisé refuge LPO et référencé par le Comité des Parcs et Jardins de France. Animaux en laisse uniquement – Parking – WC – Langues parlées : anglais, allemand

