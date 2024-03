Bienvenue dans mon jardin ô naturel Maison LAcaze Orion, samedi 15 juin 2024.

14h à 18h Visite du jardin. Plusieurs jardins ouvriront leurs portes ce week-end afin d’échanger sur des pratiques de jardinage au naturel avec des personnes passionnées.

17h Conte s’intitulant » Petites bêtes et grandes pattes »

Il était une fois une immense forêt où vivent Lucas le lucane cerf-volant, Julia la mille-pattes, Barbara la blatte et Diana la mante religieuse. Leur différence ? Ils ont de 6 à… 1000 pattes (ou à peu près). Leur ressemblance ? Ils ont des rêves plein la tête et une imagination débordante. Que va-t-il leur arriver ? La recherche de l’amour, la bataille et les défis, la découverte de l’amitié… et tant d’autres péripéties. .

2024-06-15 14:00:00

Début : 2024-06-15 14:00:00

2024-06-15

Maison LAcaze 11 route de Lasbordes

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine lacazeauxsottises@gmail.com

L’événement Bienvenue dans mon jardin ô naturel Orion a été mis à jour le 2024-03-23 par OT Béarn des Gaves