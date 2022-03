Bienvenue dans mon jardin ô naturel Orion, 11 juin 2022, Orion.

Bienvenue dans mon jardin ô naturel Maison Lacaze 11 Route Lasbordes Orion

2022-06-11 – 2022-06-11 Maison Lacaze 11 Route Lasbordes

Orion Pyrénées-Atlantiques Orion

14h à 18h- Visite du jardin

Plusieurs jardins ouvriront leurs portes ce week-end afin d’échanger sur des pratiques de jardinage au naturel avec des personnes passionnées.

18h – “Les Philosophes barbares”- Déambulation de théâtre et de marionnettes

Imaginez un monde où les dirigeants préfèreraient s’occuper de leur potager, où les plantes et les

animaux auraient les mêmes droits que les humains… un monde où l’opposition nature/culture serait

abolie et où la pensée dominante pencherait du côté de l’animisme

21h-“Mauvaise graine “-Film documentaire de Bérangère Hauet

Fanny est productrice de plantes aromatiques et médicinales en Savoie. Sur son terrain, dans la

nature et dans son labo de transformation, Fanny perpétue et partage des des savoirs et des gestes

séculaires.

Rencontre avec un herbaliste Fabien Gordon, paysan herbaliste, partagera son expérience à l’issue de la projection

+33 5 59 38 68 71

@Lacaze aux sottises

dernière mise à jour : 2022-03-16 par