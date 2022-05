Bienvenue dans mon jardin ô naturel, 12 juin 2022, .

Bienvenue dans mon jardin ô naturel

2022-06-12 – 2022-06-12

14h à 18h- Visite du jardin

Plusieurs jardins ouvriront leurs portes ce week-end afin d’échanger sur des pratiques de jardinage au naturel avec des personnes passionnées.

16h-“Naissance”- Poésie musicale et visuelle

Naissances illustre la première année d’un enfant et de son arbre. A travers une création visuelle,

poétique et musicale, revivez les premiers pas et les découvertes de la vie.

Cette sortie de résidence intègre un projet en partenariat avec la crèche de Salies-de-Béarn, intitulé

La nature se donne en spectacle, donnant lieu à des ateliers enfants-parents et mixant

développement durable et spectacle vivant.

