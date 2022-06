Bienvenue dans mon jardin naturel

Bienvenue dans mon jardin naturel, 11 juin 2022, . Bienvenue dans mon jardin naturel

2022-06-11 – 2022-06-11 A Lambesc, c’est au jardin de la MJC que ça se passe !

Depuis 2016, ce jardin se développe au naturel grâce au travail de jardiniers bénévoles et avec l’aide de petits jardiniers (maternelles, CP, CE1) : agroécologie, buttes de permaculture, petit verger, nichoirs, composteurs, récupérateur d’eau. « Bienvenue dans mon jardin au naturel », est une opération nationale, qui fête cette année son 10ème anniversaire.

Elle mobilise des jardiniers inscrits dans une démarche respectueuse de l’environnement afin d’ouvrir leurs jardins au public. lamjcdelambesc@gmail.com +33 4 42 92 77 65 A Lambesc, c’est au jardin de la MJC que ça se passe !

Depuis 2016, ce jardin se développe au naturel grâce au travail de jardiniers bénévoles et avec l’aide de petits jardiniers (maternelles, CP, CE1) : agroécologie, buttes de permaculture, petit verger, nichoirs, composteurs, récupérateur d’eau. dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville