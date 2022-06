BIENVENUE DANS MON JARDIN – LE JARDIN DE PHILIPPE ET DANIELLE Waly Waly Catégories d’évènement: 55250

Waly 55250 Waly En 1980, nous avons acheté près de Beaulieu-en-Argonne une vieille maison de pays en vue de l’occuper pendant notre retraite. Depuis près de 20 ans nous organisons dans notre grange des expositions artistiques et en même temps nous nous occupons d’une manière écologique, d’un potager de 400 m2 et des abords arborés qui sont aussi depuis longtemps visités par nos artistes et par les enfants. Une grande partie des plantations provient de la côte de Waly (305 m) et de plantes anciennes et, en été, des pots de géraniums, des œillets d’inde et des fleurs vivaces viennent compléter l’ensemble pour le plus grand bonheur de nos poules, de nos canards et des visiteurs. +33 3 29 87 36 65 http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/jardin.aspx?ID=214016 Waly

