Bienvenue dans mon jardin en Bretagne Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle, 12 juin 2021-12 juin 2021, Jugon-les-Lacs - Commune nouvelle.

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne 2021-06-12 – 2021-06-13

Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle Côtes d’Armor Jugon-les-Lacs – Commune nouvelle

Suzanne et Peter Batley vous ouvrent les portes de leur jardin. Découverte du potager et jardin d’agrément avec pelouses, 2 bassins et rocailles, arbres fruitiers. Méthodes de jardinage au naturel, démonstrations de compostage à chaud. Entrée gratuite.

Suzanne et Peter Batley vous ouvrent les portes de leur jardin. Découverte du potager et jardin d’agrément avec pelouses, 2 bassins et rocailles, arbres fruitiers. Méthodes de jardinage au naturel, démonstrations de compostage à chaud. Entrée gratuite.