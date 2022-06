Bienvenue dans mon jardin au naturel Yèvre-la-Ville Yèvre-la-Ville Catégories d’évènement: 45300

Bienvenue dans mon jardin au naturel Yèvre-la-Ville, 11 juin 2022, Yèvre-la-Ville. Bienvenue dans mon jardin au naturel Yèvre-la-Ville

2022-06-11 – 2022-06-12

Yèvre-la-Ville 45300 Du samedi 11 au Dimanche 12 juin venez admirer le jardin micro-ferme en permaculture de Guillaume Motte.

Vous y observerez une production et une autonomie alimentaire avec un arrosage des plantes aux gouttes à gouttes et des toilettes sèches à l’intérieur de ce jardin.

