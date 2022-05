Bienvenue dans mon jardin au naturel – Verger conservatoire des Croqueurs de pommes Aix-en-Provence, 11 juin 2022, Aix-en-Provence.

Puyricard 1820 chemin du Grand Saint-Jean Aix-en-Provence

2022-06-11 11:30:00 – 2022-06-12

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le verger comprend aujourd’hui plus de 500 arbres de 14 espèces différentes dont 430 à pépins et une centaine à coques ou noyaux et 60 variétés de vignes.

Caractéristiques



● A 11h30, Visite guidée des vergers (inscription à bernard-deidier@hotmail.fr) Démonstration taille et greffe d’arbres fruitiers

Chiens tenus en laisse acceptés

La section PACA des Croqueurs de pommes a été fondée en 1992 par une poignée de passionnés de la défense du patrimoine arboricole méridional sous l’impulsion de Louis Monguilan, ancien résistant, déporté

http://www.cpie-paysdaix.com/

Puyricard 1820 chemin du Grand Saint-Jean Aix-en-Provence

