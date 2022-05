Bienvenue dans mon jardin au naturel – Terres en partage Coudoux Coudoux, 11 juin 2022, Coudoux.

Bienvenue dans mon jardin au naturel – Terres en partage Coudoux Coudoux

2022-06-11 11:30:00 11:30:00 – 2022-06-12 16:30:00 16:30:00

Coudoux Bouches-du-Rhône Coudoux

Dans ce jardin au naturel, tout est fait pour favoriser l’intergénérationnel et la convivialité pour cette 4e année.

● À 11h30 : Visite du jardin et du compost drive, puis repas partagé

● À 14h : Atelier “Culture en lasagne” et “Tour à fraises” (inscription repas partagé au 06 07 81 20 59).

En plein cœur du village de Coudoux, les 3000m2 du jardin partagé sont divisés en 28 parcelles (familiale, débutant, handicapé, école, adolescent, commune).

Dans ce jardin au naturel, tout est fait pour favoriser l’intergénérationnel et la convivialité pour cette 4e année.

● À 11h30 : Visite du jardin et du compost drive, puis repas partagé

● À 14h : Atelier “Culture en lasagne” et “Tour à fraises” (inscription repas partagé au 06 07 81 20 59).

Coudoux

dernière mise à jour : 2022-05-02 par