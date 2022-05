Bienvenue dans mon jardin au naturel! Sully, 12 juin 2022, Sully.

Bienvenue dans mon jardin au naturel! Sully

EUR Portes ouvertes au jardin de Micheline, dimanche 12 juin. Le jardin de Micheline est un véritable havre de paix, et cette amoureuse de la terre vous fera découvrir sa flore haute en couleur et en odeur, où fraisiers et tomates se cachent sous l’ombre de fleurs ou d’arbres fruitiers. Elle vous montrera comment s’adapter à mère nature, sans aucunes molécules chimiques, pour que chacun trouve sa place et son équilibre. Venez découvrir ce jardin à l’image de sa propriétaire : naturel et plein de couleur ! Entrée libre, entre 10h et 17h (merci de respecter la pause méridienne). Venez échanger avec elle et découvrir son beau jardin!

