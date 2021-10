Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Cher, Saint-Amand-Montrond Bienvenue dans mon jardin au naturel Saint-Amand-Montrond Saint-Amand-Montrond Catégories d’évènement: Cher

Saint-Amand-Montrond

Bienvenue dans mon jardin au naturel Saint-Amand-Montrond, 22 octobre 2021, Saint-Amand-Montrond. Bienvenue dans mon jardin au naturel 2021-10-22 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-22 19:00:00 19:00:00

Saint-Amand-Montrond Cher Le jardin expérimental du CPIE Brenne-Berry vous ouvre ses portes pour découvrir les techniques de jardinage au naturel et partager un moment de convivialité. Thématique : favoriser la vie du sol et la biodiversité dans le jardin. info@cpiebrenne.fr +33 2 54 39 23 43 http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/ Le jardin expérimental du CPIE Brenne-Berry vous ouvre ses portes pour découvrir les techniques de jardinage au naturel et partager un moment de convivialité. Thématique : favoriser la vie du sol et la biodiversité dans le jardin. CPIE Brenne-Berry dernière mise à jour : 2021-10-02 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Saint-Amand-Montrond Autres Lieu Saint-Amand-Montrond Adresse Ville Saint-Amand-Montrond lieuville 46.72895#2.49868