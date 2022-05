BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL Mayenne, 11 juin 2022, Mayenne.

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL Mayenne

2022-06-11 09:00:00 – 2022-06-12 18:00:00

Mayenne Mayenne

Jardiniers particuliers ou associatifs, ils ont tous leurs particularités : jardins potagers et/ou ornementaux, il y en aura pour tous les goûts ! nL’occasion d’en prendre plein les yeux et d’apprendre leurs trucs et astuces pour de beaux fruits et légumes, de belles fleurs ou de beaux fruitiers ! nPlus d’infos auprès du CPIE au 02 43 03 79 62

Les 11 et 12 juin 2022, le CPIE Mayenne Bas-Maine vous invite à aller à la rencontre de jardiniers n’utilisant aucun produit chimique, répartis en Mayenne.

+33 2 43 03 79 62 http://www.cpie-mayenne.org/

